12 febbraio 1997, una magia di Zola e l'Italia espugna Wembley

Il 12 febbraio 1997 l'Italia gioca a Wembley una delicata sfida di qualificazione ai Mondiali contro l'Inghilterra. Per Cesare Maldini è la seconda panchina in Nazionale maggiore, dopo il successo in amichevole tre settimane prima contro l'Irlanda del Nord. Dopo 19 minuti Gianfranco Zola aggancia un lancio lungo di Alessandro Costacurta e col destro supera David Seaman sul primo palo. È l'apoteosi azzurra, firmata da un giocatore già amatissimo a Londra. Zola, solo tre mesi prima, si era trasferito dal Parma al Chelsea e dei Blues è diventato in poco tempo un beniamino. La partita terminerà proprio con un illusorio 0-1. Durante il corso delle qualificazioni, però, l'Inghilterra finirà davanti l'Italia costringendo la nostra Nazionale a giocarsi il pass per i Mondiali in Francia attraverso i playoff.