12 luglio 1998, Francia campione del mondo. E c'è il giallo Ronaldo

Il 12 luglio 1998 allo Stade de France di Saint-Denis, la Francia si gioca la sua prima finale in un Mondiale di calcio. Di fronte il fortissimo e favorito Brasile, della stella assoluta Ronaldo. Alla vigilia della partita si assiste a un vero e proprio giallo: il Fenomeno ha un malore, arrivano le convulsioni. Per lui si teme il peggio, il suo utilizzo per la finalissima è da escludere. Ma le pressioni sulla stella del torneo sono troppe (si parla di motivi di sponsor) e lo stesso giocatore si assume le responsabilità, per sua stessa ammissione, dell'impiego. Alle 21 si inizia, Ronaldo è in campo, ma solo fisicamente. A illuminare la notte parigina è un altro fuoriclasse: Zinedine Zidane. Il fantasista nel primo tempo segna due reti, poi Petit chiude la gara nei minuti di recupero. La Francia per la prima volta nella sua storia è campione del mondo. Il Brasile e Ronaldo i grandi sconfitti, col mistero del suo malore mai del tutto risolto.