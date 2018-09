© foto di Giuseppe Celeste/Image Sport

Il 12 settembre 1993 Alex Del Piero esordisce in serie A con la maglia della Juventus. La partita fu quella contro il Foggia, allo stadio Zaccheria (terminata 1-1): il fantasista bianconero era stato appena acquistato dal Padova per cinque miliardi di lire (lo aveva voluto Giampiero Boniperti). Il tecnico juventino dell'epoca, Giovanni Trapattoni, lo fece entrare in campo ad un quarto d'ora dalla fine al posto di Ravanelli. Per Del Piero era l'inizio di una straordinaria carriera che lo avrebbe portato a vincere anche 6 scudetti, 1 Champions e una Coppa Intercontinentale (e nel 2006 divenne campione del mondo con l'Italia). Nella Juve detiene il primato di reti (290) e di presenze (705).