13 agosto 2008, Mario Balotelli diventa cittadino italiano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 13 agosto 2008 a Concesio, Mario Balotelli diventa a tutti gli effetti un cittadino italiano. Il sindaco del paese del bresciano, in una cerimonia ufficiale, gli consegna la carta d'identità italiana. "Sono italiano, mi sento italiano, giocherò sempre con la Nazionale italiana" dichiarerà Balotelli, divenuto maggiorenne solo un giorno prima. Proprio per motivi burocratici, a seguito della legge numero 91 del 5 febbraio 1992 (Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data»), Balotelli non ha potuto godere della cittadinanza italiana e, a livello calcistico, non ha potuto vestire la maglia delle nazionali giovanili.