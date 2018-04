13 aprile 1978, l'Inter perde 2-0 in amichevole contro il Brasile

© foto di Andrea Pasquinucci

Il 13 aprile 1978 l'Inter perde 2-0 a San Siro contro la Nazionale brasiliana, di fronte ad ottantamila spettatori. La Milano nerazzurra e non solo quella sera era paralizzata e anche l'incasso non fu niente male per l'epoca: trecento milioni di lire. Era una partita per celebrare i 70 anni del club nerazzurro. Il Brasile scese in campo con una formazione piena di grandi nomi. Da Cerezo a Rivelino, da Zico a Dirceu. Proprio quest'ultimo segnò il secondo gol con un fantastico tiro di sinistro, mentre il primo lo realizzò Nunes, che fu svelto a riprendere un tiro di Zico che era stato respinto da Bordon. Bersellini, tecnico dell'Inter, rimase comunque contento, del gioco della sua squadra che tra l'altro un paio di mesi più tardi avrebbe vinto la Coppa Italia in finale contro il Napoli.