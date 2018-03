13 dicembre 1931, nasce la "zona Cesarini"

© foto di Sara Bittarelli

Nel linguaggio calcistico il termine "Zona Cesarini" indica la rete segnata negli ultimi secondi di partita. Ma come è nata la locuzione? Il 31 dicembre 1931 a Torino si gioca la sfida di Coppa Internazionale fra Italia e Ungheria. Incontro tirato, risolto al 90' da un gol di Renato Cesarini, attaccante italo-argentino che in quegli anni stava facendo le fortune della Juventus. In alcuni casi segnando e risolvendo le sorti dei bianconeri proprio negli ultimi minuti. Il primo a parlare di "zona Cesarini" fu Eugenio Danese nel raccontare la settimana successiva a Italia-Ungheria il successo dell'Inter sulla Roma arrivato grazie a un gol negli ultimi minuti di gioco.