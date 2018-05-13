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13 maggio 2003, il Milan pareggia 1-1 nel derby e si qualifica alla finale di Champions

13.05.2018 04:00 di Lorenzo Marucci   articolo letto 13070 volte
© foto di Giacomo Morini

Il 13 maggio 2003 i Milan pareggia 1-1 nel derby contro l'Inter e si qualifica alla finale di Champions. All'andata (rossoneri in casa) era finita 0-0 e alla squadra di Ancelotti bastava dunque anche un pareggio con gol per passare. Fu proprio così al termine di un match molto teso e con poche occasioni da rete. Il Milan riuscì ad andare in vantaggio sul finire del primo tempo con Shevchenko: lanciato da Seedorf saltò Cordoba e dopo un rimpallo battè Toldo. Il tecnico nerazzurro Cuper nela ripresa decise di gettare nella mischia Dalmat e Martins al posto di Recoba e Di Biagio ma non accadde praticamente niente fino al 38' quando proprio Martins dopo essersi liberato di Maldini superò Abbiati. L'ultimo brivido per i tifosi rossoneri fu su un tiro di Kallon ma Abbiati riuscì a parare la conclusione ravvicinata.

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