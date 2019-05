13 maggio 2012, Del Piero chiude la sua carriera nella Juve

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 13 maggio 2012 Alessandro Del Piero gioca la sua ultima partita con la maglia della Juve. Lo fa segnando anche un gol nel match vinto 3-1 contro l’Atalanta: il giro d’onore finale coinvolge tutto lo stadio. Del Piero è diventato nel tempo un autentico simbolo della Juventus conquistando sette scudetti (due revocati per Calciopoli), una Champions League, una Coppa Intercontinentale, quattro Supercoppe italiane, una Supercoppa Europea e una Coppa Italia. Arrivo’ alla Juve dal Padova e fu Trapattoni a farlo esordire in A contro il Foggia il 12 settembre 1993 nel secondo tempo al posto di Ravanelli. Lasciata la Juve giocò in Australia e infine in India.