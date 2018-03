13 marzo 2012, il Bayern Monaco batte 7-0 il Basilea in Champions

© foto di Alberto Fornasari

Il 13 marzo 2012 viene ricordato per un risultato da record per la Champions League: all'Allianz Arena il Bayern Monaco schianta il Basilea nel ritorno degli ottavi di finale. Gli svizzeri si presentano in Baviera forti del successo all'andata per 1-0 ma ben presto si rendono conto che lo scenario del ritorno è ben diverso. Robben rompe il ghiaccio dopo 11' e da lì in poi il Bayern non si ferma più: l'olandese segna un'altra rete ma è Mario Gomez il più scatenato, tanto da segnare addirittura quattro gol. Nel tabellino dei marcatori finisce anche Thomas Muller per un 7-0 che è il più ampio scarto fatto registrare nella fase a eliminazione diretta.