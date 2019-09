13 settembre 1987, il Milan di Sacchi inizia la A vincendo a Pisa

© foto di Chiara Biondini

II 13 settembre 1987 alla prima giornata del campionato di serie A il Milan di Sacchi vince 3-1 contro il Pisa all'Arena Garibaldi. Era la prima da tecnico rossonero per il tecnico di Fusignano che all'inizio ebbe non pochi problemi ad inculcare le sue idee al gruppo. Quel giorno la vittoria arrivò grazie alle reti di Donadoni, Gullit e Van Basten (per i nerazzurri rete di Cecconi). Alla fine i rossoneri conquistarono lo scudetto con una rimonta nei confronti del Napoli nell'ultima parte della stagione. La squadra di Sacchi vinse con tre punti di vantaggio sui partenopei