14 agosto 2014, Conte viene nominato ct della Nazionale italiana

Il 14 agosto 2014, il presidente della FIGC Carlo Tavecchio scioglie le riserve e annuncia il nome del nuovo commissario tecnico della Nazionale italiana: si tratta di Antonio Conte, che nella stessa estate aveva lasciato a sorpresa la Juventus dopo pochi giorni di preparazione alla nuova stagione. Contratto biennale e obiettivo chiaro: qualificarsi agli Europei e rilanciare l'immagine di una Nazionale che ha avuto un crollo di popolarità dopo il fallimentare Mondiale in Brasile. Obiettivo che, a posteriori, può definirsi pienamente centrato.

