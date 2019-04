© foto di Sara Bittarelli

Nella città portuale di Santos nello stato di San Paolo in Brasile, il 14 aprile del 1912 nasce l’omonimo club di calcio. Il Santos è tra le più famose squadre brasiliane, sicuramente per i suoi tanti trofei vinti, ma soprattutto perché con questa maglia ha giocato, vinto e trionfato, proprio lui il Re del calcio, Pelé.

E infatti negli anni ’60 nel pieno dell’attività calcistica de O Rey, il Santos vince il suo maggior numero di trofei: nove campionati statali, 2 Coppe Libertadores, 2 Coppe Intercontinentali e 5 Taça Brasil. Con l’addio al calcio di Pelé il Santos inizia una lunga e profonda fase di crisi che terminerà nel 2002, quando dopo 34 anni, torna a vincere un titolo nazionale. Sono anni di profondo rinnovamento da parte della società, che per le condizioni economiche in cui versa il calcio brasiliano è costretto a vendere alcuni talenti, ma torna a sfornarne altri importanti, tra questi Neymar, che guida il Santos alla conquista di una nuova coppa Libertadores dopo esattamente 48 anni dalla conquista dell’ultima. Pelé e Neymar i due pilastri su cui si snoda la storia di un grande club glorioso.