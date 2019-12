Il 14 dicembre 1947 si assiste all'inaugurazione dello stadio Santiago Bernabeu, un impianto che vide posta la prima pietra tre anni prima e che all'epoca venne inaugurato col nome di "Nuevo Estadio Chamartin". L'impianto aveva una capacità di 75.145 spettatori di cui 27.465 a sedere. Per l'occasione si scelse di giocare una partita amichevole con i portoghesi del Belenenses. Per la cronaca la partita fu vinta dai blancos per 3-1 e Sabino Barinaga fu il primo marcatore