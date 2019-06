Il 14 giugno 1988 a Francoforte, l'Italia di Azeglio Vicini gioca contro la Spagna nella seconda gara della fase a gironi degli Europei. Dopo il pari contro i padroni di casa della Germania Ovest, gli azzurri devono vincere contro gli iberici, reduci dal successo contro la Danimarca. La partita sembra un remake della finale vinta dalla Spagna agli Europei Under 21 di due anni prima, con 17 giocatori presenti in entrambe le sfide. Questa volta però dice bene all'Italia che trova la vittoria di misura con un bel diagonale di Gianluca Vialli al 69'. Un successo che permette ai nostri di operare il sorpasso in classifica mettendo un piede verso le semifinali.