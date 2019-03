14 marzo 2000, Simone Inzaghi nella storia: segna 4 gol in Champions contro il Marsiglia

© foto di Alessandro Pizzuti

Il 14 marzo 2000 Simone Inzaghi entra nella storia della Champions League. L'attaccante della Lazio, nel corso della partita contro il Marsiglia valida per la seconda fase a gironi della competizione, riesce nell'impresa di segnare 4 reti, record fino a quel momento appartenuto al solo Marco van Basten. "Sono l’unico italiano ad aver segnato quattro gol in una partita di Champions League- ha detto Inzaghi - ricordo sempre questo primato con orgoglio ed è bello parlarne". Per la cronaca la partita finirà 5-1 per i biancocelesti (in rete anche Boksic per la Lazio e Leroy per l'OM): Inzaghi quella sera sbagliò un calcio di rigore. "Fu bravo il portiere perché tirai bene".