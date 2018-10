14 ottobre 2001, il Torino rimonta tre gol alla Juve nel derby

© foto di Sara Bittarelli

Il 14 ottobre del 2001 si è giocato uno dei derby più belli della storia del calcio, tra Juventus e Torino. Splendida la rimonta dei granata che alla fine del primo tempo erano sotto di tre gol. E la Juve aveva fallito, con Salas, un calcio di rigore a due minuti dalla fine. I bianconeri erano andati avanti con una doppietta di Del Piero e una rete di Tudor: dopo meno di mezz'ora tre a zero. Poi nella ripresa ecco riemergere l'orgoglio del Toro, con i gol di Lucarelli, Ferrante su rigore e Maspero. Come ricordato, Salas sbagliò poi il rigore calciandolo alle stelle: l'errore fu provocato forse anche dalla buca che Maspero aveva scavato all'altezza del dischetto durante i preparativi per la battuta dagli undici metri...