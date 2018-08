15 agosto 1936, l'Italia vince le Olimpiadi del calcio

© foto di Sara Bittarelli

Il 15 agosto 1936 a Berlino l'Italia di Vittorio Pozzo vince le Olimpiadi del calcio. Gli azzurri superano in finale l'Austria per 2-1 dopo i tempi supplementari. Eroe della partita Annibale Frossi, giocatore famoso poiché utilizzava gli occhiali da vista in campo. L'esterno d'attacco, che era stato appena acquistato dall'Ambrosiana-Inter, è autore di entrambe le reti. L'Italia conquista così il suo primo e fin qui unico oro nell'edizione che ha sancito il ritorno del calcio alle Olimpiadi, per volontà del regime nazista. Gli azzurri inoltre si confermano squadra più forte, salendo sul tetto del mondo due anni dopo la vittoria nel Mondiale di casa.