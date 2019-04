15 aprile 1992, il Torino batte il Real Madrid e accede alla finale Uefa

© foto di Andrea Pasquinucci

Un Delle Alpi stracolmo, tutto colorato di granata, assiste la sera del 15 aprile 1992, ad una delle più grandi imprese del Torino in campo europeo: si gioca la gara di ritorno della semifinale di Coppa Uefa. I padroni di casa, guidati da Mondonico, affrontano il Real Madrid, dopo che al Santiago Bernabeu la gara era finita 2-1 per le Merengues. I granata sfavoriti sulla carta, giocano 90 minuti di straordinaria intensità e attenzione, arrivando al gol qualificazione già dopo 7 minuti. Su cross di Lentini la palla viene deviata e finisce in rete. Partita che rimane in bilico fino al ’76 quando il centrocampista Fusi, da pochi passi batte il portiere avversario concludendo una bellissima azione in dribbling di Lentini. Per il Torino questo è il punto più alto della sua storia internazionale: il raggiungimento della finale di Coppa Uefa, che con grande sfortuna perderà poi contro l’Ajax.

Guarda il video per rivivere i gol di quella partita e i momenti storici della formazione granata.