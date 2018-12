15 dicembre 2016, Cristiano Ronaldo segna il suo 500° gol da professionista

© foto di Imago/Image Sport

Il 15 dicembre 2016 nel corso della semifinale del Mondiale per Club fra il Real Madrid e i messicani dell'América, Cristiano Ronaldo centra il traguardo delle 500 reti da professionista. Gol che vale per la cronaca il 2-0 definitivo. Traguardo impressionante per il portoghese, la cui prima rete in assoluto risale al 2002 quando vestiva la maglia dello Sporting CP e non era ancora maggiorenne. Oggi CR7 è il calciatore in attività con il maggior numero di reti segnate e dietro solamente mostri sacri come Romario, Pelé, Puskas e Gerd Muller.