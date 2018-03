15 febbraio 2013, muore Carmelo Imbriani: esordì in A col Napoli

© foto di Image Sport

Il 15 febbraio 2013 muore a Perugia Carmelo Imbriani, ex attaccante tra le altre del Napoli. Aveva esordito in A nel '94-95 mandato in campo da Marcello Lippi in una gara dei partenopei contro il Cagliari. Col Napoli disputò trentadue gare realizzando quattro reti. In carriera giocò anche con Pistoiese, Genoa, Casarano, Salernitana, Foggia, Catanzaro, Benevento. Aveva poi intrapreso la carriera di allenatore, al Benevento. Ma nel 2012 fu costretto a lasciare l'incarico a causa di una serie di sedute di chemioterapia a seguito di vari linfomi provocati dalla malattia di Hodgkin. In sua memoria gli è stato intitolato l'antistadio di Benevento.