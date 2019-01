15 gennaio 1958, Italia sconfitta dall'Irlanda del Nord: niente Mondiali per gli azzurri

© foto di Sara Bittarelli

Il 15 gennaio del 1958 l'Italia viene sconfitta 2-1 a Belfast dall'Irlanda del Nord e perde la possibilità di partecipare ai Mondiali. La nostra nazionale guidata da Alfredo Foni fu eliminata durante le qualificazioni: inserita in un girone con Portogallo e Irlanda del Nord, si presentò in casa di quest'ultima per la partita conclusiva e con un punto di vantaggio. Sarebbe bastato un pareggio ma a Belfast accadde l'inaspettato: dopo i primi 45' i nordirlandesi erano avanti di due reti. Nella ripresa l'oriundo Da Costa aveva accorciato le distanze ma fu tutto inutile. Ai Mondiali in Svezia ci andò l'Irlanda del Nord. Fu la prima disfatta del nostro calcio.