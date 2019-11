il 15 novembre 1964 in Olanda si affaccia al calcio professionistico un giovanotto di grandi speranze. Ha soli 17 anni ma talento da vendere: Johann Cruijff. Con la maglia dell'Ajax fa il suo esordio nella sfida di campionato contro il Groningen all'Oosterpark. Per la cronaca i lancieri perdono l'incontro per 3-1 ma Cruijff, nell'occasione con la maglia numero 8, segnerà l'unico gol dei lancieri. Il primo di 392 con le squadre di club, ai quali vanno aggiunte le 33 reti siglate con la nazionale maggiore olandese.