15 settembre 1965, l'Inter vince la Coppa Intercontinentale battendo l'Independiente

Il 15 settembre 1965 l'Inter vince la Coppa Intercontinentale superando gli argentini dell'Independiente. Quel giorno si giocò il ritorno della finale, ad Avellaneda. Nel match d'andata i nerazzurri si erano imposti a Milano 3-0 con le reti di Peirò e Mazzola, protagonista di una doppietta. In Argentina l'Inter trovò un'atmosfera molto difficile e prima della gara furono fatti oggetto addirittura di una sassaiola. La squadra guidata da Helenio Herrera -in cui giocavano tra gli altri Picchi, Corso, Suarez - riuscì comunque a contenere gli assalti degli avversari in campo e potè dunque regalarsi per la seconda volta consecutiva la Coppa Intercontinentale.