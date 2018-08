16 agosto 1925, il Bologna batte l'Alba Roma nella finale d'andata del campionato e mette le mani sullo Scudetto

Il 16 agosto 1925 il Bologna vince la finale d'andata del campionato contro l'Alba Roma, vincendo 4-0. I gol furono siglati da Della Valle (doppietta), Schiavio e Perin. I rossoblù vinsero poi anche al ritorno conquistando il primo scudetto della sua storia. Il Bologna era iscritto al girone B della Lega Nord del campionato di Prima Divisione: tredici le squadre che si affrontavano in un girone all'italiana con gare di andata e ritorno. Gli emiliani vinsero il loro girone approdando alla finale di Lega Nord con la vincente del girone A, il Genoa. tiratissime le sfide con i liguri. solo alla quinta partita si decise la sfida a favore degli emiliani, in mezzo a polemiche anche roventi tra le tifoserie. Alla finale nazionale poi come detto i rossoblù sconfissero contro l'Alba Roma.