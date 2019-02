Il 16 febbraio 1980 Fulvio Collovati realizza il suo primo gol in Nazionale. In un'amichevole al San Paolo contro la Romania, Collovati saltò più in alto di tutti e di testa su un angolo battuto da Franco Causio mise la palla alle spalle del portiere Iordache, all'incrocio dei pali. Era la rete dell'uno a uno. La partita finì poi con la vittoria degli azzurri di Bearzot per 2-1 e la rete decisiva fu siglata da Causio. In totale Collovati - che poi nell'82 divenne campione del mondo - ha collezionato cinquanta presenze con tre gol.