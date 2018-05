16 maggio 1976, Torino campione d'Italia. 27 anni dopo gli "Invincibili"

Il 16 maggio 1976, pareggiando contro il Cesena, il Torino si laurea campione d'Italia. Davanti a uno stadio Comunale stracolmo i granata conquistano il primo titolo dopo la tragedia di Superga di 27 anni prima. Segna Pulici, poi un'autorete di Mozzini pareggia i conti per i romagnoli. Tanto basta, perché la Juventus che era distanziata un punto alla vigilia dell'ultima giornata perde a Perugia. Una grande cavalcata per la squadra di Gigi Radice, trascinata dai gol della coppia Pulici-Graziani (36 reti in due con "Puliciclone" capocannoniere con 21 reti) e ispirata da Claudio Sala, il "Poeta del Gol". Una squadra invincibile in casa, capace di vincere 14 partite e pareggiare proprio l'ultima. Il miglior attacco e la difesa meno perforata.