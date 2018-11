16 novembre 1963, Milan ko nell'Intercontinentale. Decisivo l'arbitro

© foto di Sara Bittarelli

Il 16 novembre 1963 al Maracana di Rio de Janeiro si gioca lo spareggio per assegnare la Coppa Intercontinentale: in campo Santos e Milan. L'andata a San Siro fu dominata dai rossoneri, che risposero alla doppietta di Pelé con 4 reti. Il ritorno in Brasile finì con identico risultato, ma stavolta a favore del Santos: 4-2. Si gioca così la bella, a due giorni di distanza dalla sfida di ritorno: stesso campo, stesso arbitro, l'argentino Jaun Brozzi, autore peraltro di una direzione molto contestata dai milanisti. A ragione, considerato che la giacchetta nera dopo mezz'ora espelle Cesare Maldini. Vince il Santos 1-0 grazie a un rigore di Dalmo Gaspar ed è campione del mondo.