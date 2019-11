© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 16 novembre 1969 Antonello Cuccureddu fa il suo esordio con la maglia della Juventus. Il terzino, all'epoca 20enne, era stato appena acquistato dal Brescia per 350 milioni di lire. La "prima" in bianconero è nella sua Sardegna, contro il Cagliari. E la battezza con un gol ai futuri campioni d'Italia nel finale di partita, permettendo ai bianconeri di acciuffare il pareggio. La sua avventura con la Juventus durerà fino al 1981, giocando complessivamente 438 partite, segnando 39 reti. Vincerà 6 scudetti, una Coppa Italia e una Coppa UEFA, passando alla storia del calcio italiano per il gol segnato alla Roma nell'ultima giornata del campionato 1972/73, quello che varrà il sorpasso al Milan e un insperato titolo.