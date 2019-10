Il 16 ottobre 1983 Giorgio Chinaglia ha dato l'addio definitivo al calcio giocato. Era già presidente della Lazio e per l'occasione era stata organizzata una partita tra i biancocelesti e i Cosmos, l'ultima squadra di Long John. Chinaglia giocò un tempo gioca con la squadra di New York, al fianco di Beckenbauer, Carlos Alberto e Neeskens e la ripresa con la Lazio. Il match finì 3-1 per i biancocelesti, con doppietta di Laudrup e reti di Romero e, soprattutto, Chinaglia. Nel finale ci fu anche l'invasione di campo per portare in trionfo l'attaccante che nel 1975 contribuì in maniera decisiva alla conquista dello scudetto bianceoceleste.