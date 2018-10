© foto di Sara Bittarelli

Il 16 ottobre 1996 si consuma una tragedia a Città del Guatemala. È in programma una partita di qualificazioni a Francia '98 fra Guatemala e Costarica, tanto sentita dal pubblico che accorre ben più numeroso di quanto l'Estadio Mateo Flores possa contenere: 50mila persone a tentare di entrare in un impianto da 38mila. A un'ora dall'inizio della partita la tragedia si consuma, con centinaia di persone che rimangono schiacciate contro le inferriate. La polizia cerca di salvare il salvabile aprendo le porte interne e permettendo alla folla di riversarsi sul prato, mentre chi era ancora fuori dallo stadio venne fatto allontanare. Tuttavia il bilancio fu tragico: 83 morti per soffocamento, circa 200 persone ferite. Si scoprì infine che il numero di biglietti venduti era superiore di gran lunga alla capienza dello stadio.