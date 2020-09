16 settembre 1984, Gianluca Vialli esordisce in Serie A. E lo fa contro la "sua" Cremonese

Il 16 settembre 1984 fa il suo esordio in Serie A Gianluca Vialli. Non è per il centravanti una partita qualsiasi. Appena acquistato dalla Sampdoria, si trova di fronte la Cremonese, squadra della sua città nonché squadra in cui è cresciuto calcisticamente, contribuendo in modo decisivo alla prima storica promozione dei grigiorossi nel massimo campionato. In blucerchiato saranno alla fine 321 le presenze di Vialli, che coincidono col periodo di maggior splendore della Samp, che arriverà a vincere uno storico scudetto, una Coppa delle Coppe, 3 Coppe Italia e una Supercoppa italiana.