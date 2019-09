16 settembre 1984, Vialli fa il suo esordio in A con la Sampdoria

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 16 settembre 1984 Gianluca Vialli fa il suo esordio in serie A con la maglia della Sampdoria, proprio contro la Cremonese, la squadra che lo ha lanciato. Quel giorno la formazione blucerchiata allenata da Bersellini vinse uno a zero con gol di Souness. Vialli rimase in campo per 83 minuti, poi fu sostituto da Galia. Vialli era stato acquistato in estate dalla Samp che aveva ceduto alla Cremonese Alviero Chiorri. Alla fine di quella stagione Vialli contribuì alla conquista della Coppa Italia poi nelle annate successive sarebbero arrivati altri successi tra cui la Coppa delle Coppe e lo scudetto.