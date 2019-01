17 gennaio 1999, la Fiorentina si laurea campione d'inverno

© foto di Federico De Luca

Il 17 gennaio 1999 la Fiorentina batte il Cagliari e si laurea campione d'inverno. La squadra allenata da Trapattoni stava viaggiando ad alta velocità grazie alla classe dei suoi giocatori più rappresentativi. In primis Batistuta, capace di risolvere in ogni momento le partite e poi Edmundo ma anche Rui Costa. Quel giorno contro la squadra di Ventura non fu semplicissimo vincere per i viola: al quindicesimo della ripresa infatti erano sotto due a uno dopo i gol di Batistuta, O'Neill e De Patre. Poi l'espulsione del cagliaritano Cristiano Zanetti consentì alla Fiorentina di recuperare e di cogliere un successo netto (4-2) grazie al gol di Edmundo e ad altre due reti di Batistuta. La Fiorentina così chiudeva il girone d'andata al primo posto, tallonata da Lazio e Parma.