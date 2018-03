17 marzo 1993, il Parma sconfigge lo Sparta Praga e approda alla semifinale di Coppa delle Coppe

Il 17 marzo 1993 il Parma batte 2-0 lo Sparta Praga nel ritorno dei quarti di finale della Coppa delle Coppe e accede alle semifinali. Quella partita (che si giocò alle 14,30 per motivi di ordine pubblico) si sbloccò rapidamente, al decimo minuto, grazie ad un gol di Melli, abile a sfruttare una corta respinta del portiere ceco. Al trentaquattresimo arrivò il raddoppio realizzato da Asprilla, frutto di una combinazione con Di Chiara. Quel gol fu festeggiato come da consuetudine dal colombiano, con capriole che entusiasmarono ancor di più il pubblico emiliano. In semifinale poi la squadra di Scala avrebbe affrontato l'Atletico Madrid battendolo, per poi vincere la coppa in finale contro l'Anversa a Wembley con le reti di Minotti, Melli e Cuoghi.