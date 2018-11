17 novembre 1993, Italia-Portogallo 1-0. Dino Baggio ci porta ai Mondiali

Un gol di Dino Baggio a sette minuti dalla fine e l'Italia si qualifica a USA '94. È quanto successo a San Siro il 17 novembre 1993: gli azzurri allenati da Arrigo Sacchi giocano l'ultima partita di qualificazione contro il Portogallo. I lusitani sono ancora in corsa per la qualificazione ma devono assolutamente vincere, al contrario dei nostri ai quali basta anche un pareggio. Partita sofferta con capitan Franco Baresi in serata di grazia. Il successo oltre alla qualificazione ci regala il primo posto nel girone, davanti alla Svizzera anch'essa col pass per gli States.