17 ottobre 1907, nasce l’Atalanta

Il 17 ottobre 1907 alcuni studenti di un liceo di Bergamo (Eugenio Urio, Giulio e Ferruccio Amati, Alessandro Forlini e Giovanni Roberti) fondano la Società Bergamasca di Ginnastica e Sports Atletici Atalanta. Il nome Atalanta deriva dall'eroina della mitologia greca. La sezione calcio viene istituita subito anche se verrà riconosciuta dalla FIGC solamente sette anni più tardi. La prima divisa è bianconera a strisce verticali con pantaloncini neri. Divisa che resterà tale fino al 1920, quando dalla fusione con la Bergamasca si passerà al nerazzurro. Le prime partite, amichevoli non ufficiali, venivano giocate in Piazza d'Armi per poi passare al Campo di Marte.