18 aprile 1990, Borgonovo-gol e il Milan va in finale di Coppa dei Campioni

Il 18 aprile 1990 il Milan riesce a strappare per il secondo anno consecutivo il pass per la finale, se pur con molta sofferenza. Il sorteggio accoppia i rossoneri al Bayern e all'andata a San Siro decide una rete su calcio di rigore di Marco van Basten. All'Olympiastadion le cose vanno diversamente e la squadra di Arrigo Sacchi è messa sotto, i bavaresi passano in vantaggio con una rete di Thomas Strunz e la partita si decide ai tempi supplementari. Nell'extra-time è decisivo Stefano Borgonovo, entrato a partita in corsa, con un pallonetto che regala l'1-1. Inutile sei minuti più tardi il gol di McInally. I rossoneri andranno poi a vincere il torneo battendo in finale il Benfica grazie a una rete di Frank Rijkaard.