18 dicembre 1999, exploit di Cassano: segna un gol straordinario contro l'inter

© foto di Alberto Fornasari

Il 18 dicembre 1999 il diciassettenne Antonio Cassano segna un gol straordinario (il primo in A) contro l'Inter che regala al Bari la vittoria per 2-1. Il talento pugliese aveva esordito in A nella giornata precedente e quella sera contro i nerazzurri il tecnico Fascetti decise di schierarlo dall'inizio. Il Bari segnò subito con Enyinnaya poi arrivò il pareggio di Vieri. La gara sembrava avviarsi verso il pareggio ma a due minuti dalla fine Cassano si inventò il gol: stop di tacco e controllo con la testa, ingresso in area eludendo gli avversari e conclusione in rete alla destra di Ferron. Un condensato delle sue enormi qualità. Grandi festeggiamenti per Cassano sotto la curva. "Mi sembra di segnare - disse poi a fine gara - non mi pare realtà".