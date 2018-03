18 dicembre 2005, prima finale del Mondiale per Club senza Intercontinentale

Il 18 dicembre 2005 a Yokohama si gioca la finale del Mondiale per Club che a partire da questa edizione diventa l'unica competizione a decretare la squadra campione del mondo. Non si tratta della prima finale in assoluto poiché nel 2000 c'era stata la prima edizione, organizzato dalla FIFA e alternativo, ma non sostitutivo, dell'Intercontinentale. Sei squadre al via, ossia i campioni continentali. All'atto conclusivo arrivano il Sao Paulo e il Liverpool. La spuntano i brasiliani grazie a una rete al 27' di Mineiro. A fare il resto ci pensa il portiere Rogerio Ceni, praticamente insuperabile ed eletto man of the match.