18 febbraio 1995, Massimo Moratti acquista l'Inter da Pellegrini

Il 18 febbraio 1995 Massimo Moratti acquista l'Inter rilevandola da Ernesto Pellegrini. Per l'operazione servirono circa 50 miliardi delle vecchie lire. La famiglia Moratti tornava dunque nell'Inter dopo i fasti di Angelo, presidente dal '55 al '68. I primi anni di presidenza per Moratti sono stati i più difficili ma al termine dei suoi 18 anni al timone dei nerazzurri si toglierà anche la soddisfazione di vincere la Champions (nel 2009, la terza della storia, dopo aver battuto in finale il Bayern Monaco) oltre a scudetti e perfino il Mondiale per club. Nel 2013 è arrivata la cessione del club all'indonesiano Thohir.