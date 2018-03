18 gennaio 1977, è il giorno della tragedia di Re Cecconi

Il 18 gennaio 1977 muore Luciano Re Cecconi, centrocampista della Lazio. Quella sera Re Cecconi si trovava insieme a Pietro Ghedin, suo compagno di squadra e a Giorgio Fraticcioli, un profumiere romano suo amico. Insieme andarono in una gioielleria della zona della Collina Fleming a Roma, poichè Fraticcioli doveva consegnare dei campioni di profumo. Dalla ricostruzione dei fatti effettuata dal momento in cui entrarono nella gioielleria, pare che Re Cecconi abbia simulato per scherzo il tentativo di una rapina e il proprietario della gioielleria, Bruno Tabocchini, abbia reagito sparando e colpendolo mortalmente al petto. Tabocchini è arrestato con l'accusa di 'eccesso colposo di legittima difesa'. Processato per direttissima 18 giorni dopo, è assolto 'per aver sparato per legittima difesa putativa'. Re Cecconi aveva ventotto anni e faceva parte anche del giro della Nazionale. Con la Lazio aveva vinto lo scudetto del '74.