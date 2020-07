18 luglio 2003, muore Sandro Ciotti, la voce di Tutto il Calcio minuto per Minuto

Il 18 luglio 2003 a 73 anni muore Sandro Ciotti, voce storica del calcio, inconfondibile radiocronista di 'Tutto il calcio minuto per minuto'. Semplicemente, The Voice. Ciotti aveva iniziato addirittura come calciatore nelle giovanili della Lazio ed era arrivato fino alla Serie C con l'Anconitana. Iniziò nel 1954 la carriera giornalistica con la carta stampata per poi diventare radiocronista ed entrando in RAI nel 1958. Giornalista non solo calcistico, si occupò anche di ciclismo e fu inviato per 14 Olimpiadi. Grande esperto di musica, ha seguito anche il festival di Sanremo e divenne grande amico di Luigi Tenco e Fred Buscaglione. Grazie a "Tutto il calcio minuto per minuto" si consacrò e insieme ad Enrico Ameri divenne il punto di riferimento. Nella sua lunga carriera, oltre 2.400 le partite di calcio commentate. Famosa la sua voce roca: il suo caratteristico timbro divenne tale dopo un edema subito nel 1968 in Messico dopo 14 ore di diretta sotto la pioggia. Per la tv ha condotto anche otto edizioni della 'Domenica Sportiva' sulla Rai. "Amici miei e non della ventura benvenuti all'edizione numero.. della Domenica Sportiva", era il suo classico saluto per iniziare la trasmissione.