18 marzo 2010, il Fulham batte 4-1 la Juve eliminandola dall'Europa League

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 18 marzo 2010 la Juventus perde 4-1 a Londra contro il Fulham e viene eliminata negli ottavi di finale di Europa League. Una sconfitta bruciante e totalmente inattesa, con cui i bianconeri hanno dilapidato il vantaggio dell'andata, quando avevano vinto 3-1. Eppure la partita sembrava essersi messa nel verso giusto con la rete iniziale di Trezeguet dopo due minuti. In realtà la squadra di Zaccheroni velocemente iniziò a lasciare ampi spazi agli avversari che pareggiarono al nono con Zamora. Poi i bianconeri rimasero in dieci per l'espulsione di Cannavaro, che stese Davies lanciato verso la porta di Chimenti. Juve in inferiorità numerica e anche in confusione: il 2-1 arrivò con un gol di Gera in solitudine in area. Nella ripresa un fallo di mano di Diego in area concesse il rigore per il Fulham trasformato da Gera e nel finale arrivò anche il gol di Dempsey con un pallonetto. Una serata totalmente da dimenticare per la Juventus.