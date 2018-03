19 dicembre 2009, Barcellona primo club al mondo a centrare il sextete

© foto di Alex Cid-Fuentes/Alfaqui

Il 19 dicembre 2009 il Barcellona vince il Mondiale per Club superando gli argentini dell'Estudiantes. Ad Abu Dhabi Pedro e Messi, quest'ultimo ai supplementari, ribaltano il gol di Boselli. I catalani per la prima volta nella loro storia diventano campioni del mondo, dopo le sconfitte nell'Intercontinentale del 1992 contro il Sao Paulo e nel Mondiale per Club del 2006 contro l'Internacional di Porto Alegre. Il Barça in questa serata riesce però a raggiungere un traguardo ancor più importante: diventa la prima squadra al mondo in grado di compiere il sextete, ossia di vincere nell'arco di un anno solare o sportivo sei titoli. Nel 2009, infatti, la squadra di Pep Guardiola riesce a vincere Liga, Copa del Rey, Champions League, Supercoppa di Spagna, Supercoppa europea e Mondiale per Club. Nessuno a oggi è riuscito ancora ad eguagliare il record.