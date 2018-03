19 febbraio 1980, Maradona segna un gol fantastico: "Più bello di quello con l'Inghilterra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 19 febbraio 1980 si svela in tutta la sua bellezza la stella di Diego Armando Maradona. L’argentino, all’epoca diciannovenne, vestiva la maglia dell’Argentinos Juniors e quel giorno era in programma un’amichevole contro i colombiani del Deportivo Pereira. La partita finì 4-4 e quella notte Maradona segnò una tripletta: uno di questi gol fu un’autentica magia, una serpentina partendo quasi dalla metà campo per poi segnare dopo aver scartato anche il portiere. Parlando di questo gol, lo stesso Maradona disse qualche anno fa che "è più bello di quello segnato contro l’Inghilterra ai mondiali del 1986”.