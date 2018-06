19 giugno 1938, l'Italia vince il suo secondo Mondiale consecutivo

Il 19 giugno 1938 l'Italia si laurea campione del mondo per la seconda volta. Gli azzurrini bissarono il successo di quattro anni prima in casa. In finale la squadra del ct Pozzo era opposta all'Ungheria, a Parigi. L'Italia, reduce da una grande cavalcata che aveva visto eliminare prima i padroni di casa della Francia, poi il fortissimo Brasile, che era così sicuro di vincere la semifinale da lasciare fuori il suo miglior giocatore Leonidas, peraltro il capocannoniere della manifestazione con sette reti. L'Ungheria era molto forte ma l'Italia si mostrò superiore: Colaussi segnò dopo 5', pareggio di Titkos due minuti più tardi. Piola e ancora Colaussi (bellissimo il suo gol) portarono il match all'intervallo sul 3-1. Sarosi illuse i magiari al 70' ma ancora Piola firmò il quarto gol che valeva la Coppa del Mondo.