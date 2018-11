19 novembre 1995, Buffon esordisce in Serie A. Ed è subito protagonista

Il 19 novembre 1995 allo stadio Tardini si gioca un incontro d'alta classifica: Parma-Milan. I ducali di Nevio Scala si ritrovano da qualche settimana senza il portiere titolare Luca Bucci. Nella settimana precedente gioca il suo dodicesimo Alessandro Nista, ma per la sfida contro i rossoneri il tecnico parmense decide di lanciare un giovane di 17 anni: Gianluigi Buffon. La mossa sembra un azzardo considerato che l'attacco avversario è formato da Roberto Baggio, George Weah e Marco Simone. Buffon risponde con una serie di interventi impressionanti e colpisce, oltre che per le qualità di portiere, per una personalità spiccata. Lo 0-0 finale è gran parte merito suo. Il resto è storia.