1° giugno 1996, Mediaset soffia alla RAI una partita dell'Italia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il 1° giugno 1996 si gioca a Budapest l'amichevole Ungheria-Italia, in preparazione agli Europei d'Inghilterra che si sarebbero disputati da lì a pochi giorni.Per la prima volta dalla nascita della tv la RAI non trasmette un incontro della Nazionale. Ad aggiudicarsi l'evento è Mediaset, che trasmette l'incontro su Canale 5. E con l'avvento delle tv private anche per gli azzurri si assistono anche agli spot pubblicitari nel corso della partita: 11 per la precisione, di 7 secondi ciascuno. Per la cronaca la selezione di Arrigo Sacchi vincerà la partita per 2-0 grazie a un gol di Pierluigi Casiraghi e a un'autorete di Banfi.