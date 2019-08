2 agosto 1959, Pelé realizza il gol più bello della sua carriera

Il due agosto 1959 Pelè realizza il gol da lui definito come il più bello della sua carriera. Lo siglò con la maglia del Santos, contro il Clube Atletico Juventus. Stadio Rua Javari di San Paolo, campionato Paulista: la squadra di Pelè stava già vincendo tre a zero ma lo stesso Pelè aveva ancora voglia di stupire e di dare spettacolo. E dal limite dell'area, ricevuto il pallone, prima fu protagonista di un dribbling e poi, prima di depositare il pallone in rete, riuscì a fare tre 'sombreri', facendo cioè passare il pallone sopra la testa degli avversari, compresa quella del portiere. Con la porta vuota spinse poi di testa il pallone in rete.