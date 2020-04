2 aprile 1995, David Beckham fa il suo esordio in Premier League

Il 2 aprile 1995 David Beckham esordisce in Premier League con il Manchester United, nella partita all'Old Trafford contro il Leeds (0-0). Era la stagione in cui il Manchester stava lottando con il Blackburn per la conquista del titolo. E in effetti alla fine furono proprio i Rovers ad aggiudicarselo. Ma quella stagione resterà impressa nella mente per il debutto di un calciatore che avrebbe fatto la storia, sia per le sue doti tecniche (e per i suoi cross carichi d'effetto) che per la capacità di diventare col tempo imprenditore di se stesso. Dal giorno in cui Ferguson lo fece esordire, Beckham ha collezionato titoli su titoli tra cui anche una Champions e una Coppa Intercontinentale (entrambe con lo United). La sua fantastica carriera lo ha poi portato a giocare anche nel Real Madrid dei Galacticos, nei Los Angeles Galaxy, in Italia al Milan e in Francia al Paris Saint-Germain.